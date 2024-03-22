Онищенко Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнищенко Лаврентий

Онищенко Лаврентий

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Онищенко Онуфрий

Мать ребёнка: Онищенко Анна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Онищенко Иоанн

Мать ребёнка: Онищенко Анна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Онищенко Анна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Онищенко Андрей

Мать ребёнка: Онищенко Анна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.08.1802

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Онищенко Анна

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Анна

Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close