Онищенко Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1783
Сын: Онищенко Онуфрий
Мать ребёнка: Онищенко Анна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Онищенко Иоанн
Мать ребёнка: Онищенко Анна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Онищенко Анна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Онищенко Андрей
Мать ребёнка: Онищенко Анна
Рождение ребёнка
20.08.1802
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Онищенко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онищенко Анна
Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно