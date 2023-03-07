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Онищенко Анна

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Онищенко Онуфрий

Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Онищенко Иоанн

Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Онищенко Андрей

Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.08.1802

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Лаврентий

Смерть
Неизвестно
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