Онищенко Анна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Онищенко Онуфрий
Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Онищенко Иоанн
Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Онищенко Андрей
Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий
Рождение ребёнка
20.08.1802
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Онищенко Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Лаврентий
Смерть
Неизвестно