Сысоев Софрон Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти26.04.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Сысоев Савва Евдокимович
Мать: Сысоева Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Сысоева Устина Софроновна
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
С 1780 по 1781
Сын: Сысоев Мефодий Софронович
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
07.08.1783 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.04.1820 ст.