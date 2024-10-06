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Сысоев Софрон Савинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

26.04.1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Сысоев Савва Евдокимович

Мать: Сысоева Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Сысоева Устина Софроновна

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
С 1780 по 1781

Сын: Сысоев Мефодий Софронович

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
07.08.1783 ст.

Сын: Сысоев Матвей Софронович

Мать ребёнка: не указана

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
26.04.1820 ст.
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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