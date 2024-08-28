Сысоев Мефодий Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1780 по 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1780 по 1781
Отец: Сысоев Софрон Савинович
Мать: Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.1801 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1802 ст.
Сын: Сысоев Иосиф (Осип) Мефодьевич
Мать ребёнка: Сысоева (Аврамовских) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1807 ст.
Мать ребёнка: Сысоева (Аврамовских) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1813 ст.
Сын: Сысоев Савелий Мефодьевич
Мать ребёнка: Сысоева (Аврамовских) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1819
Дочь: Сысоева Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Сысоева Наталья Варламовна
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831
Мать ребёнка: Сысоева Наталья Варламовна
Смерть
Неизвестно