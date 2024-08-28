Сысоев Мефодий Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Мефодий Софронович

Сысоев Мефодий Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1780 по 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1781

Отец: Сысоев Софрон Савинович

Мать: Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Наталья Варламовна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.07.1801 ст.

Жена: Сысоева (Аврамовских) Елена Ивановна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.09.1802 ст.

Сын: Сысоев Иосиф (Осип) Мефодьевич

Мать ребёнка: Сысоева (Аврамовских) Елена Ивановна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.05.1807 ст.

Сын: Сысоев Михаил Мефодьевич

Мать ребёнка: Сысоева (Аврамовских) Елена Ивановна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1813 ст.

Сын: Сысоев Савелий Мефодьевич

Мать ребёнка: Сысоева (Аврамовских) Елена Ивановна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1819

Дочь: Сысоева Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Сысоева Наталья Варламовна

Рождение ребёнка
С 1830 по 1831

Сын: Сысоев Иван Мефодьевич

Мать ребёнка: Сысоева Наталья Варламовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.