Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Сысоева Устина Софроновна
Отец ребёнка: Сысоев Софрон Савинович
Рождение ребёнка
С 1780 по 1781
Сын: Сысоев Мефодий Софронович
Отец ребёнка: Сысоев Софрон Савинович
Смерть
Неизвестно