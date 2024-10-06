Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Софрон Савинович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Сысоева Устина Софроновна

Отец ребёнка: Сысоев Софрон Савинович

Рождение ребёнка
С 1780 по 1781

Сын: Сысоев Мефодий Софронович

Отец ребёнка: Сысоев Софрон Савинович

Смерть
Неизвестно

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