Евсигнеева Мария Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсигнеева Мария Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1918

Дата смерти

20.11.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1918 г.р.

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1939

Муж: Савин Александр Степанович

Рождение ребёнка
09.05.1940

Сын: Савин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Савин Александр Степанович

Большая Суборова, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Смерть
20.11.2001
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