Евсигнеева Мария Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1918
Дата смерти20.11.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
09.05.1940
Сын: Савин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Савин Александр Степанович
Большая Суборова, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Смерть
20.11.2001