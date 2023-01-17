Савин Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения09.05.1940
Дата смерти17.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940
Бракосочетание
31.03.1961
Смоленская обл., г. Рославль, ЗАГС
Рождение ребёнка
14.12.1964
Сын: Савин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Савина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савина Валентина Петровна
Смерть
17.09.1991