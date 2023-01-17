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Савин Анатолий Александрович

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Место рождения

Большая Суборова, Екимовичская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

09.05.1940

Дата смерти

17.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940

Отец: Савин Александр Степанович

Мать: Евсигнеева Мария Маркеловна

Большая Суборова, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
31.03.1961

Жена: Савина Валентина Петровна

Смоленская обл., г. Рославль, ЗАГС
Рождение ребёнка
14.12.1964

Сын: Савин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Савина Валентина Петровна

Крутогорка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина Валентина Петровна

Крутогорка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.09.1991
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