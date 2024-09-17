Коровина Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Прасковья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Коровина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Коровин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Коровин Константин Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Коровин Василий Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Коровин Илья Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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