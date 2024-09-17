Коровина Прасковья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Коровина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Коровин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Коровин Константин Федорович
Отец ребёнка: Коровин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Коровин Василий Федорович
Отец ребёнка: Коровин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Коровин Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно