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Коровин Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Коровин Петр Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Коровина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Коровина Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Коровин Константин Федорович

Мать ребёнка: Коровина Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Коровин Василий Федорович

Мать ребёнка: Коровина Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Коровин Илья Федорович

Мать ребёнка: Коровина Прасковья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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