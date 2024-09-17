Коровин Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Коровин Петр Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Коровина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Коровина Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Коровин Константин Федорович
Мать ребёнка: Коровина Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Коровин Василий Федорович
Мать ребёнка: Коровина Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Коровина Прасковья Кузьминична
Смерть
Неизвестно