Муравьёв-Карский (Муравьёв) Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёв-Карский (Муравьёв) Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.07.1794

Дата смерти

04.11.1866

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1794

Отец: Муравьёв Николай Назарьевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1794
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1817
Персия
Место жительства
С 1819
Средняя Азия
Место жительства
С 1820
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1822
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1832
Египет
Место жительства
С 1855
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
04.11.1866
Скорняково, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
По 1866
Скорняково, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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