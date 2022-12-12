Муравьёв-Карский (Муравьёв) Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1794
Дата смерти04.11.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1794
Отец: Муравьёв Николай Назарьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1794
Место жительства
С 1817
Персия
Место жительства
С 1819
Средняя Азия
Место жительства
С 1820
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1822
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1832
Египет
Место жительства
С 1855
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
04.11.1866
Место жительства
По 1866