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Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

1850

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
учительница музыки
Бракосочетание
1870

Муж: Тугаринов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.03.1871

Сын: Тугаринов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.07.1872

Дочь: (Тугаринова) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: (Тугаринова) София Алексеевна

Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Вольтман (Тугаринова) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.12.1878

Сын: Тугаринов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич

Смерть
1918

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