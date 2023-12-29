Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения1850
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
учительница музыки
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
22.03.1871
Сын: Тугаринов Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.07.1872
Дочь: (Тугаринова) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: (Тугаринова) София Алексеевна
Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Вольтман (Тугаринова) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.12.1878
Сын: Тугаринов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Тугаринов Алексей Дмитриевич
Смерть
1918