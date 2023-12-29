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Тугаринов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

26.12.1844

Дата смерти

30.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1844

Отец: Тугаринов Дмитрий Алексеевич

Мать: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Крещение
31.12.1844
Бракосочетание
1870

Жена: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
22.03.1871

Сын: Тугаринов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
17.07.1872

Дочь: (Тугаринова) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: (Тугаринова) София Алексеевна

Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Вольтман (Тугаринова) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
06.12.1878

Сын: Тугаринов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна

Смерть
30.12.1883
Похороны
01.01.1884

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