Тугаринов Алексей Дмитриевич
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения26.12.1844
Дата смерти30.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1844
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
22.03.1871
Сын: Тугаринов Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
17.07.1872
Дочь: (Тугаринова) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: (Тугаринова) София Алексеевна
Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Вольтман (Тугаринова) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
06.12.1878
Сын: Тугаринов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна
Смерть
30.12.1883
Похороны
01.01.1884