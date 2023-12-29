Тугаринов Иван Алексеевич
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения06.12.1878
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1878
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик
Бракосочетание
1904
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1911
Сын: Тугаринов Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Развод
1913
Жена: не указана
Смерть
1944