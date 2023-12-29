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Тугаринов Иван Алексеевич

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

06.12.1878

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1878

Отец: Тугаринов Алексей Дмитриевич

Мать: Тугаринова (Тугаринова) Мария Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик
Бракосочетание
1904

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1905

Сын: Тугаринов Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Тугаринов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Развод
1913

Жена: не указана

Смерть
1944

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