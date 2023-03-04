Кучина (Матанцева) Фёкла Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Матанцева) Фёкла Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Кучин Степан Захарович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кучин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Кучин Степан Захарович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Степан Захарович

Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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