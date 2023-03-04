Кучина (Матанцева) Фёкла Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Кучин Степан Захарович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кучин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Кучин Степан Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763