Кучин Степан Захарович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Кучин Захар Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Кучина Фёкла Данилова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кучин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Кучина Фёкла Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучина Фёкла Данилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763