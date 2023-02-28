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Кучин Степан Захарович

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Место рождения

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Кучин Захар Архипович

Мать: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Кучина Фёкла Данилова

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кучин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Кучина Фёкла Данилова

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Фёкла Данилова

Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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