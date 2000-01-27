Смирнова (Слущенкова) Матрёна Никитична
Место рождения
Дата рождения17.?.1923
Дата смерти27.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Егорович
Отец ребёнка: Смирнов Егор Павлович
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Смирнов Егор Павлович
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
01.10.1950
Дочь: Лебедева Любовь
Отец ребёнка: Смирнов Егор Павлович
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Смирнов Егор Павлович
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Смерть
27.01.2000
Братск, город Братск, Иркутская область