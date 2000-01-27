Смирнова (Слущенкова) Матрёна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Слущенкова) Матрёна Никитична

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Место рождения

Анновка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.?.1923

Дата смерти

27.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Анновка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Егор Павлович

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Егор Павлович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Смирнов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Егор Павлович

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
01.10.1950

Дочь: Лебедева Любовь

Отец ребёнка: Смирнов Егор Павлович

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Смирнов Николай Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Егор Павлович

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Смерть
27.01.2000
Братск, город Братск, Иркутская область

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