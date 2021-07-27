Лебедева (Смирнова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Смирнова) Любовь

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Место рождения

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия

Дата рождения

01.10.1950

Дата смерти

27.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950

Отец: Смирнов Егор Павлович

Мать: Смирнова Матрёна Никитична

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Бракосочетание
31.12.1973

Муж: Лебедев Алексей Михайлович

г.Зима, Иркутской обл.
Рождение ребёнка
02.04.1975

Сын: Лебедев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Михайлович

г.Братск
Рождение ребёнка
04.11.1977

Сын: Лебедев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Михайлович

г.Братск
Смерть
27.07.2021
г.Братск
Причина смерти: Несчастный случай

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