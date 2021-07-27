Лебедева (Смирнова) Любовь
Место рожденияд.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Дата рождения01.10.1950
Дата смерти27.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950
Отец: Смирнов Егор Павлович
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Бракосочетание
31.12.1973
г.Зима, Иркутской обл.
Рождение ребёнка
02.04.1975
Сын: Лебедев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Михайлович
г.Братск
Рождение ребёнка
04.11.1977
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Михайлович
г.Братск
Смерть
27.07.2021
г.Братск
Причина смерти: Несчастный случай