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Смирнов Егор Павлович

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Место рождения

Анновка

Дата рождения

15.05.1920

Дата смерти

?.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1920

Отец: Смирнов Павел Лаврентьевич

Мать: Смирнова Прасковья Фёдоровна

Анновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Егорович

Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Никитична

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Матрёна Никитична

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Смирнова Галина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
1948

Сын: Смирнов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Никитична

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
01.10.1950

Дочь: Лебедева Любовь

Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Никитична

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Смирнов Николай Егорович

Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Никитична

д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Смерть
?.11.1974
Братск, город Братск, Иркутская область

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