Смирнов Егор Павлович
Место рожденияАнновка
Дата рождения15.05.1920
Дата смерти?.11.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1920
Анновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Егорович
Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Никитична
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Смирнова Галина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Никитична
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
01.10.1950
Дочь: Лебедева Любовь
Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Никитична
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Никитична
д.Вишнёвка, Белебеевский район, Башкирия
Смерть
?.11.1974
Братск, город Братск, Иркутская область