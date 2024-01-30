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Гуряшин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Гуряшин Иван Васильевич

Мать: Гуряшина Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Гуряшина Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Гуряшина Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Гуряшин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Гуряшина Марина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуряшина Марина Анатольевна

Смерть
2001
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