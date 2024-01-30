Гуряшин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Гуряшина Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Гуряшина Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Гуряшин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Гуряшина Марина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001