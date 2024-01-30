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Гуряшин Андрей Николаевич
Гуряшин Андрей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Пол
Мужской
Отец
Гуряшин Николай Иванович
1920 г.р.
Мать
Гуряшина (Кузнецова) Марина Анатольевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Гуряшин Николай Иванович
Мать:
Гуряшина Марина Анатольевна
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