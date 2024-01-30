Гуряшина (Кузнецова) Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Гуряшин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Гуряшин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Гуряшин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Гуряшин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007