Гуряшина (Кузнецова) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуряшина (Кузнецова) Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Гуряшин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Гуряшин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Гуряшин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Гуряшин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуряшин Николай Иванович

Смерть
2007
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