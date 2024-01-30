Гуряшина (Кускова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около ?.12.1912
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Гуряшин Иван Васильевич
Барнаул
Рождение ребёнка
06.11.1913
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гуряшин Иван Васильевич
Барнаул
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Гуряшин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шарыпова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Гуряшин Иван Васильевич
Смерть
1957