Гуряшина (Кускова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуряшина (Кускова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.12.1912

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Гуряшин Иван Васильевич

Барнаул
Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гуряшин Иван Васильевич

Барнаул
Рождение ребёнка
1920

Сын: Гуряшин Николай Иванович

Отец ребёнка: Гуряшин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шарыпова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Гуряшин Иван Васильевич

Смерть
1957
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