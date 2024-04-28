(Поликарпова) Евдокия Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Поликарпова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Сидоров Поликарп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Константин

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Константинова Феодосия

Отец ребёнка: Никифоров Константин

байфеня
Рождение ребёнка
20.05.1875

Сын: Константинов Иван

Отец ребёнка: Никифоров Константин

Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Константинов Алексей

Отец ребёнка: Никифоров Константин

Рождение ребёнка
27.02.1881

Сын: Константинов Василий

Отец ребёнка: Никифоров Константин

Рождение ребёнка
04.03.1883

Дочь: (Константинова) Дарья

Отец ребёнка: Никифоров Константин

Рождение ребёнка
23.03.1885

Дочь: (Константинова) Мария

Отец ребёнка: Никифоров Константин

Рождение ребёнка
19.04.1887

Сын: Константинов Георгий

Отец ребёнка: Никифоров Константин

Рождение ребёнка
28.01.1892

Сын: Константинов Григорий

Отец ребёнка: Никифоров Константин

Смерть
Неизвестно

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