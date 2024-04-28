(Поликарпова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Сидоров Поликарп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Константин
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Константинова Феодосия
Отец ребёнка: Никифоров Константин
байфеня
Рождение ребёнка
20.05.1875
Сын: Константинов Иван
Отец ребёнка: Никифоров Константин
Рождение ребёнка
16.03.1879
Сын: Константинов Алексей
Отец ребёнка: Никифоров Константин
Рождение ребёнка
27.02.1881
Сын: Константинов Василий
Отец ребёнка: Никифоров Константин
Рождение ребёнка
04.03.1883
Дочь: (Константинова) Дарья
Отец ребёнка: Никифоров Константин
Рождение ребёнка
23.03.1885
Дочь: (Константинова) Мария
Отец ребёнка: Никифоров Константин
Рождение ребёнка
19.04.1887
Сын: Константинов Георгий
Отец ребёнка: Никифоров Константин
Рождение ребёнка
28.01.1892
Отец ребёнка: Никифоров Константин
Смерть
Неизвестно