Никифоров Константин Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Гаврилов Никифор

Мать: (Васильева) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Поликарпова) Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Константинова Феодосия

Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия

байфеня
Рождение ребёнка
20.05.1875

Сын: Константинов Иван

Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия

Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Константинов Алексей

Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия

Рождение ребёнка
27.02.1881

Сын: Константинов Василий

Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия

Рождение ребёнка
04.03.1883

Дочь: (Константинова) Дарья

Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия

Рождение ребёнка
23.03.1885

Дочь: (Константинова) Мария

Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия

Рождение ребёнка
19.04.1887

Сын: Константинов Георгий

Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия

Рождение ребёнка
28.01.1892

Сын: Константинов Григорий

Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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