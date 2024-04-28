Никифоров Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Гаврилов Никифор
Мать: (Васильева) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Поликарпова) Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Константинова Феодосия
Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия
байфеня
Рождение ребёнка
20.05.1875
Сын: Константинов Иван
Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия
Рождение ребёнка
16.03.1879
Сын: Константинов Алексей
Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия
Рождение ребёнка
27.02.1881
Сын: Константинов Василий
Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия
Рождение ребёнка
04.03.1883
Дочь: (Константинова) Дарья
Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия
Рождение ребёнка
23.03.1885
Дочь: (Константинова) Мария
Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия
Рождение ребёнка
19.04.1887
Сын: Константинов Георгий
Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия
Рождение ребёнка
28.01.1892
Мать ребёнка: (Поликарпова) Евдокия
Смерть
Неизвестно