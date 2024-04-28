Константинова Феодосия Около 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константинова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Никифоров Константин

Мать: (Поликарпова) Евдокия

байфеня
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикова (Воронова (Константинова?)) Клавдия

Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Без Фамилии Иван Иванов

Рождение ребёнка
25.11.1900

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов

Рузский уезд, Никольская волость, деревня Шейка
Рождение ребёнка
21.03.1902

Дочь: Воронова Александра

Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов

Рождение ребёнка
15.10.1907

Сын: Воронов (Константинов?) Андрей

Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов

Москва
Рождение ребёнка
1910

Сын: Фёдор

Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов

Рождение ребёнка
09.02.1912

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов

Москва
Смерть
Неизвестно

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