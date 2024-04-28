Константинова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Никифоров Константин
Мать: (Поликарпова) Евдокия
байфеня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дикова (Воронова (Константинова?)) Клавдия
Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1900
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов
Рузский уезд, Никольская волость, деревня Шейка
Рождение ребёнка
21.03.1902
Дочь: Воронова Александра
Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов
Рождение ребёнка
15.10.1907
Сын: Воронов (Константинов?) Андрей
Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов
Москва
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фёдор
Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1912
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Без Фамилии Иван Иванов
Москва
Смерть
Неизвестно