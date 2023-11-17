Ананьева (Кагачева) Мария Дочь Косьмы (Косминична)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кагачев Косьма
Мать: Кагачев ?
Рождение ребёнка
07.09.1899
Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
18.05.1902
Дочь: Ехичева Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
19.10.1905
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
25.10.1909
Сын: Ананьев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Гавриил Федотович
Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович
деревня Манадская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно