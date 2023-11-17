Ананьева (Кагачева) Мария Дочь Косьмы (Косминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Кагачева) Мария Дочь Косьмы (Косминична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кагачев Косьма

Мать: Кагачев ?

Рождение ребёнка
07.09.1899

Сын: Ананьев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович

Рождение ребёнка
18.05.1902

Дочь: Ехичева Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович

Рождение ребёнка
19.10.1905

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Ананьев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Гавриил Федотович

Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Федотович

деревня Манадская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Дмитрий Федотович

Смерть
Неизвестно
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