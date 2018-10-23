Ананьев Дмитрий Федотович
Место рождениядеревня Манадская
Дата рождения23.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1868
деревня Манадская
Рождение ребёнка
07.09.1899
Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)
Рождение ребёнка
18.05.1902
Дочь: Ехичева Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)
Рождение ребёнка
19.10.1905
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)
Рождение ребёнка
25.10.1909
Сын: Ананьев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Гавриил Федотович
Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)
деревня Манадская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно