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Ананьев Дмитрий Федотович

Место рождения

деревня Манадская

Дата рождения

23.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1868

Отец: Ананьев Федот Сергеевич

Мать: Ананьева Ирина Прокопьевна

деревня Манадская
Рождение ребёнка
07.09.1899

Сын: Ананьев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)

Рождение ребёнка
18.05.1902

Дочь: Ехичева Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)

Рождение ребёнка
19.10.1905

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Ананьев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Гавриил Федотович

Мать ребёнка: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)

деревня Манадская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Мария Дочь Косьмы (Косминична)

Смерть
Неизвестно
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