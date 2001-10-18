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Трондин Анатолий Михайловия

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Место рождения

Куйбышевская область, Похвистневский район, с. Подбельск, с. Степановка

Дата рождения

01.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1964

Отец: Трондин Михаил Дмитриевич

Мать: Трондина Нина Алексеевна

Куйбышевская область, Похвистневский район, с. Подбельск, с. Степановка
Бракосочетание
27.01.1990

Жена: Трондина Елена Александровна

Куйбышевская область, г.Похвистнево
Рождение ребёнка
21.12.1990

Сын: Трондин Роман Анатольевич

Мать ребёнка: Трондина Елена Александровна

Куйбышевская область, г. Похвистнево
Рождение ребёнка
06.08.1994

Дочь: Смирнова Инна Анатольевна

Мать ребёнка: Трондина Елена Александровна

Самарская область, г. Похвистнево
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