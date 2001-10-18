Трондин Анатолий Михайловия
Место рожденияКуйбышевская область, Похвистневский район, с. Подбельск, с. Степановка
Дата рождения01.12.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1964
Куйбышевская область, Похвистневский район, с. Подбельск, с. Степановка
Бракосочетание
27.01.1990
Куйбышевская область, г.Похвистнево
Рождение ребёнка
21.12.1990
Сын: Трондин Роман Анатольевич
Мать ребёнка: Трондина Елена Александровна
Куйбышевская область, г. Похвистнево
Рождение ребёнка
06.08.1994
Дочь: Смирнова Инна Анатольевна
Мать ребёнка: Трондина Елена Александровна
Самарская область, г. Похвистнево