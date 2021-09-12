Трондина (Бурмакова) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1936
Дата смерти12.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1964
Сын: Трондин Анатолий Михайловия
Отец ребёнка: Трондин Михаил Дмитриевич
Куйбышевская область, Похвистневский район, с. Подбельск, с. Степановка
Смерть
12.09.2021