Трондина (Бурмакова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трондина (Бурмакова) Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1936

Дата смерти

12.09.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1964

Сын: Трондин Анатолий Михайловия

Отец ребёнка: Трондин Михаил Дмитриевич

Куйбышевская область, Похвистневский район, с. Подбельск, с. Степановка
Смерть
12.09.2021
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