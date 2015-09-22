Трондина (Сорокина) Елена Александровна
Место рожденияКуйбышевская область, г. Похвистнево
Дата рождения26.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1972
Куйбышевская область, г. Похвистнево
Бракосочетание
27.01.1990
Куйбышевская область, г.Похвистнево
Рождение ребёнка
21.12.1990
Сын: Трондин Роман Анатольевич
Отец ребёнка: Трондин Анатолий Михайловия
Куйбышевская область, г. Похвистнево
Рождение ребёнка
06.08.1994
Дочь: Смирнова Инна Анатольевна
Отец ребёнка: Трондин Анатолий Михайловия
Самарская область, г. Похвистнево