Трондина (Сорокина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трондина (Сорокина) Елена Александровна

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Место рождения

Куйбышевская область, г. Похвистнево

Дата рождения

26.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1972

Отец: Сорокин Александр Борисович

Мать: Сорокина Валентина Леонтьевна

Куйбышевская область, г. Похвистнево
Бракосочетание
27.01.1990

Муж: Трондин Анатолий Михайловия

Куйбышевская область, г.Похвистнево
Рождение ребёнка
21.12.1990

Сын: Трондин Роман Анатольевич

Отец ребёнка: Трондин Анатолий Михайловия

Куйбышевская область, г. Похвистнево
Рождение ребёнка
06.08.1994

Дочь: Смирнова Инна Анатольевна

Отец ребёнка: Трондин Анатолий Михайловия

Самарская область, г. Похвистнево
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