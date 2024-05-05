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Шлегель Роман Евгеньевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

06.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1979

Отец: Шлегель Евгений Евгеньевич

Мать: Шлегель (Ломакина) Тамара Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
10.09.2005

Жена: Шлегель (Демидова) Наталья Александровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.2006

Сын: Шлегель Александр Романович

Мать ребёнка: Шлегель (Демидова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
14.06.2014

Дочь: Шлегель Полина Романовна

Мать ребёнка: Шлегель (Демидова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
17.01.2017

Сын: Шлегель Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Шлегель (Демидова) Наталья Александровна

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