Шлегель Роман Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1979
Бракосочетание
10.09.2005
Рождение ребёнка
28.07.2006
Сын: Шлегель Александр Романович
Мать ребёнка: Шлегель (Демидова) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
14.06.2014
Дочь: Шлегель Полина Романовна
Мать ребёнка: Шлегель (Демидова) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
17.01.2017
Сын: Шлегель Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Шлегель (Демидова) Наталья Александровна