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Шлегель Полина Романовна
Шлегель Полина Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.2014
Пол
Женский
Отец
Шлегель Роман Евгеньевич
1979 г.р.
Мать
Шлегель (Демидова) Наталья Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.2014
Отец:
Шлегель Роман Евгеньевич
Мать:
Шлегель Наталья Александровна
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