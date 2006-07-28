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Шлегель Александр Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2006

Отец: Шлегель Роман Евгеньевич

Мать: Шлегель Наталья Александровна

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