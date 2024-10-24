Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина

Место рождения

Большая Деревня, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

1712

Дата смерти

27.11.1786 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Щепин Савва

Мать: не указана

Большая Деревня, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Федот Петров

Рождение ребёнка
1739

Сын: Ведерников Петр Федотович

Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров

Рождение ребёнка
1740

Сын: Ведерников Трефил Федотович

Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров

Большая Деревня, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ведерников Евлампий Федотович

Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров

Рождение ребёнка
1748

Сын: Федерников Сила Федотович

Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ведерников Василий Федотович

Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров

Смерть
27.11.1786 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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