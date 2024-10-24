Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти27.11.1786 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Щепин Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ведерников Петр Федотович
Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ведерников Трефил Федотович
Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров
Рождение ребёнка
1743
Сын: Ведерников Евлампий Федотович
Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров
Рождение ребёнка
1748
Сын: Федерников Сила Федотович
Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ведерников Василий Федотович
Отец ребёнка: Ведерников Федот Петров
Смерть
27.11.1786 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область