Ведерников Федот Петров
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Ведерников Петр Савин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ведерников Петр Федотович
Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ведерников Трефил Федотович
Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина
Рождение ребёнка
1743
Сын: Ведерников Евлампий Федотович
Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина
Рождение ребёнка
1748
Сын: Федерников Сила Федотович
Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ведерников Василий Федотович
Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина
Смерть
Неизвестно