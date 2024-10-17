Ведерников Федот Петров 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ведерников Федот Петров

Место рождения

Большая Деревня, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Ведерников Петр Савин

Мать: не указана

Большая Деревня, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина

Рождение ребёнка
1739

Сын: Ведерников Петр Федотович

Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина

Рождение ребёнка
1740

Сын: Ведерников Трефил Федотович

Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина

Большая Деревня, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ведерников Евлампий Федотович

Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина

Рождение ребёнка
1748

Сын: Федерников Сила Федотович

Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ведерников Василий Федотович

Мать ребёнка: Ведерникова (Щепина) Федосия Саввина

Смерть
Неизвестно

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