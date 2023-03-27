Чупина Праскева Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Чупин Александр Егоров
Рождение ребёнка
Около 10.07.1905
Сын: Чупин Александр Александров
Отец ребёнка: Чупин Александр Егоров
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 19. Воспреемник того же села Василий Силаев Чупин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно