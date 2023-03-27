Чупина Праскева Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Праскева Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Чупин Михаил Александров

Отец ребёнка: Чупин Александр Егоров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 10.07.1905

Сын: Чупин Александр Александров

Отец ребёнка: Чупин Александр Егоров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 19. Воспреемник того же села Василий Силаев Чупин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Александр Егоров

Смерть
Неизвестно
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