Чупин Александр Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупин Александр Егоров

Чупин Александр Егоров

avatar

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.11.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1862 ст.

Отец: Чупин Егор Никитин

Мать: Чупина Ксения Степанова/Сафонова/Осипова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 439 на ФС (лист 357 оборот и 358 в книге). д. Осколково Егор Никитин Чупин и жена Ксения Степанова родился сын Александр 16.11.1862г. Воспреемники - с. Елбанского Ев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Чупин Михаил Александров

Мать ребёнка: Чупина Праскева Осипова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 10.07.1905

Сын: Чупин Александр Александров

Мать ребёнка: Чупина Праскева Осипова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 19. Воспреемник того же села Василий Силаев Чупин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Праскева Осипова

Военная служба
Неизвестно
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 24. Указан в воспреемниках как старший федфебель
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close