Чупин Александр Егоров
Место рождения
Дата рождения16.11.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
16.11.1862 ст.
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 439 на ФС (лист 357 оборот и 358 в книге). д. Осколково Егор Никитин Чупин и жена Ксения Степанова родился сын Александр 16.11.1862г. Воспреемники - с. Елбанского Ев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Чупина Праскева Осипова
Рождение ребёнка
Около 10.07.1905
Сын: Чупин Александр Александров
Мать ребёнка: Чупина Праскева Осипова
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 19. Воспреемник того же села Василий Силаев Чупин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Праскева Осипова
Военная служба
Неизвестно
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 24. Указан в воспреемниках как старший федфебель
Смерть
Неизвестно