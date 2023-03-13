Кобякова Авдотья Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобякова Авдотья Софронова

Кобякова Авдотья Софронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобяковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кобяковъ Якимъ

Отец ребёнка: Кобяковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1736

Сын: Кобяковъ Никита

Отец ребёнка: Кобяковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кобяковъ Андрей

Отец ребёнка: Кобяковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кобяковъ Мокей

Отец ребёнка: Кобяковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кобяковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кобяковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Неудачина (Кобякова) Анна

Отец ребёнка: Кобяковъ Яковъ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.