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Кобяковъ Иванъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Кобяковъ Яковъ

Мать: Кобякова Авдотья Софронова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна

Мать ребёнка: $3

Рамодановка
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Кобякова Агрофена Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кобякова Агрофена Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кобякова Агрофена Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кобяковъ Емельянъ

Мать ребёнка: Кобякова Агрофена Петрова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $3

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобякова Агрофена Петрова

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