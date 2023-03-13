Кобяковъ Иванъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Кобяковъ Яковъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Кобякова Агрофена Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кобякова Агрофена Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кобякова Агрофена Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кобяковъ Емельянъ
Мать ребёнка: Кобякова Агрофена Петрова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $3
Бракосочетание
Неизвестно