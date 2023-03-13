Кобякова Агрофена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобякова Агрофена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Кобяковъ Иванъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кобяковъ Иванъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кобяковъ Иванъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кобяковъ Емельянъ

Отец ребёнка: Кобяковъ Иванъ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобяковъ Иванъ