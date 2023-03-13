Кобякова Агрофена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Кобяковъ Иванъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кобяковъ Иванъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кобяковъ Иванъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кобяковъ Емельянъ
Отец ребёнка: Кобяковъ Иванъ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобяковъ Иванъ