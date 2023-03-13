Неудачина (Кобякова) Анна
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кобяковъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Неудачина) Ховронья
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Неудачина) Лукерья
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Неудачинъ Пахомъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Неудачинъ Яковъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Неудачина) Марья
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Неудачинъ Максимъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Неудачина) САлманида
Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ