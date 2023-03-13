Неудачина (Кобякова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина (Кобякова) Анна

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кобяковъ Яковъ

Мать: Кобякова Авдотья Софронова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Неудачина) Ховронья

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Неудачина) Лукерья

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1781

Сын: Неудачинъ Пахомъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Неудачинъ Яковъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Неудачина) Марья

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Неудачинъ Максимъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Неудачина) САлманида

Отец ребёнка: Неудачинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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