Неудачинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Неудачинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Неудачина Анна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Неудачина Анна
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1781
Сын: Неудачинъ Пахомъ
Мать ребёнка: Неудачина Анна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Неудачинъ Яковъ
Мать ребёнка: Неудачина Анна
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Неудачина Анна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Неудачинъ Максимъ
Мать ребёнка: Неудачина Анна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: САлманида
Мать ребёнка: Неудачина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неудачина Анна