Неудачинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Неудачинъ Павелъ

Мать: Неудачина Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Неудачина Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Неудачина Анна

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1781

Сын: Неудачинъ Пахомъ

Мать ребёнка: Неудачина Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Неудачинъ Яковъ

Мать ребёнка: Неудачина Анна

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Неудачина Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Неудачинъ Максимъ

Мать ребёнка: Неудачина Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: САлманида

Мать ребёнка: Неудачина Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Анна

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