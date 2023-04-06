Неудачинъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Неудачинъ Григорий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Неудачинъ Семенъ
Мать ребёнка: Неудачина Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Неудачинъ Иванъ
Мать ребёнка: Неудачина Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Неудачинъ Терентий
Мать ребёнка: Неудачина Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Клокова Прасковья
Мать ребёнка: Неудачина Матрена Васильева
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно