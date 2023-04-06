Неудачинъ Павелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачинъ Павелъ

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Неудачинъ Григорий

Мать: Неудачина Марина Васильева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Неудачинъ Семенъ

Мать ребёнка: Неудачина Матрена Васильева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Неудачинъ Иванъ

Мать ребёнка: Неудачина Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Неудачинъ Терентий

Мать ребёнка: Неудачина Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Клокова Прасковья

Мать ребёнка: Неудачина Матрена Васильева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Матрена Васильева

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