Неудачина Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Григорий
Рождение ребёнка
1710
Дочь: (Неудачина) Федосья
Отец ребёнка: Неудачинъ Григорий
Рождение ребёнка
1711
Дочь: (Неудачина) Ирина
Отец ребёнка: Неудачинъ Григорий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Неудачинъ Павелъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Григорий