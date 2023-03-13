Неудачина Марина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеудачина Марина Васильева

Неудачина Марина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Григорий

Рождение ребёнка
1710

Дочь: (Неудачина) Федосья

Отец ребёнка: Неудачинъ Григорий

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: (Неудачина) Ирина

Отец ребёнка: Неудачинъ Григорий

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Неудачинъ Павелъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Григорий

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.