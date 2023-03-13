Неудачина Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Неудачинъ Семенъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Павелъ
Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753
Сын: Неудачинъ Иванъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Неудачинъ Терентий
Отец ребёнка: Неудачинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Клокова Прасковья
Отец ребёнка: Неудачинъ Павелъ
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Павелъ