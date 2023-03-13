Неудачина Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Неудачинъ Семенъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Павелъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Неудачинъ Иванъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Павелъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Неудачинъ Терентий

Отец ребёнка: Неудачинъ Павелъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Клокова Прасковья

Отец ребёнка: Неудачинъ Павелъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Павелъ

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