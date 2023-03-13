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Кобяковъ Якимъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кобяковъ Яковъ

Мать: Кобякова Авдотья Софронова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кобяковъ Илья

Мать ребёнка: Кобякова Настасья Федорова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Кобякова Прасковья Васильева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кобяковъ Николай

Мать ребёнка: Кобякова Прасковья Васильева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кобяковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кобякова Прасковья Васильева

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобякова Настасья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобякова Прасковья Васильева

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