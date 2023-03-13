Кобяковъ Якимъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кобяковъ Яковъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кобяковъ Илья
Мать ребёнка: Кобякова Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Кобякова Прасковья Васильева
Рамодановка
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кобяковъ Николай
Мать ребёнка: Кобякова Прасковья Васильева
Рамодановка
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кобяковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кобякова Прасковья Васильева
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно