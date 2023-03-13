Кобякова Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобякова Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Кобяковъ Якимъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кобяковъ Николай

Отец ребёнка: Кобяковъ Якимъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кобяковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кобяковъ Якимъ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобяковъ Якимъ

Смерть
1793
Рамодановка
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