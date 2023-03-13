Кобякова Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Кобяковъ Якимъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кобяковъ Николай
Отец ребёнка: Кобяковъ Якимъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кобяковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кобяковъ Якимъ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобяковъ Якимъ
Смерть
1793
Рамодановка