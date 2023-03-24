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Leppänen (Leppänen) Elisabet Pekantytär

Место рождения

Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

02.09.1879

Дата смерти

07.07.1953

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1879

Отец: Leppänen Pekka

Мать: Leppänen Helena Antintytär

Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Крещение
26.09.1879
Смерть
07.07.1953
Похороны
Неизвестно
Mustamäen hautausmaa, ОПРЕДЕЛИТЬ

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