Leppänen (Leppänen) Elisabet Pekantytär
Место рожденияIlomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения02.09.1879
Дата смерти07.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1879
Отец: Leppänen Pekka
Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Крещение
26.09.1879
Смерть
07.07.1953
Похороны
Неизвестно
Mustamäen hautausmaa, ОПРЕДЕЛИТЬ