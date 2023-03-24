Leppänen (Partanen) Helena Antintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1838
Дата смерти12.04.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Муж: Leppänen Pekka
Рождение ребёнка
07.07.1859
Дочь: Helena Pekantytär
Отец ребёнка: Leppänen Pekka
Рождение ребёнка
28.09.1861
Дочь: Könönen Maria Pekantytär
Отец ребёнка: Leppänen Pekka
Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.04.1865
Сын: Leppänen Oskari Pekanpoika
Отец ребёнка: Leppänen Pekka
Рождение ребёнка
13.06.1867
Сын: Leppänen Pekka Pekanpoika
Отец ребёнка: Leppänen Pekka
Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
13.07.1869
Сын: Leppänen Antti Pekanpoika
Отец ребёнка: Leppänen Pekka
Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.09.1879
Дочь: Leppänen Elisabet Pekantytär
Отец ребёнка: Leppänen Pekka
Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
12.04.1892
Похороны
Неизвестно
Mustamäen hautausmaa, ОПРЕДЕЛИТЬ