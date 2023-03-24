Leppänen (Partanen) Helena Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leppänen (Partanen) Helena Antintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1838

Дата смерти

12.04.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1858

Муж: Leppänen Pekka

Рождение ребёнка
07.07.1859

Дочь: Helena Pekantytär

Отец ребёнка: Leppänen Pekka

Рождение ребёнка
28.09.1861

Дочь: Könönen Maria Pekantytär

Отец ребёнка: Leppänen Pekka

Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.04.1865

Сын: Leppänen Oskari Pekanpoika

Отец ребёнка: Leppänen Pekka

Рождение ребёнка
13.06.1867

Сын: Leppänen Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Leppänen Pekka

Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
13.07.1869

Сын: Leppänen Antti Pekanpoika

Отец ребёнка: Leppänen Pekka

Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.09.1879

Дочь: Leppänen Elisabet Pekantytär

Отец ребёнка: Leppänen Pekka

Ilomantsi (Иломантси), Kuopion lääni, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
12.04.1892
Похороны
Неизвестно
Mustamäen hautausmaa, ОПРЕДЕЛИТЬ

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