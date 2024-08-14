Кондрашкин Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашкин Андрей Павлович

Кондрашкин Андрей Павлович

avatar

Место рождения

с. Парышенка Покровской волости Ряжского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кондрашкин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Кондрашкина Акилина Панкратьевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кондрашкина Александра Андреевна

Мать ребёнка: Кондрашкина Акилина Панкратьевна

Рождение ребёнка
28.12.1905

Дочь: Бабенцова (Кондрашкина) Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Кондрашкина Акилина Панкратьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кондрашкин Клавдий Андреевич

Мать ребёнка: Кондрашкина Акилина Панкратьевна

Смерть
1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.