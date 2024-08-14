Кондрашкин Андрей Павлович
Место рожденияс. Парышенка Покровской волости Ряжского уезда Рязанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кондрашкин Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Кондрашкина Акилина Панкратьевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кондрашкина Александра Андреевна
Мать ребёнка: Кондрашкина Акилина Панкратьевна
Рождение ребёнка
28.12.1905
Дочь: Бабенцова (Кондрашкина) Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Кондрашкина Акилина Панкратьевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кондрашкин Клавдий Андреевич
Мать ребёнка: Кондрашкина Акилина Панкратьевна
Смерть
1938